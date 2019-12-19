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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

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 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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15:49   19 Декабря 2019
Россия

Учения по устойчивости Рунета пройдут незаметно для обычных пользователей

Учения по устойчивости Рунета пройдут незаметно для обычных пользователей

Учения по обеспечению стабильной работы Рунета состоятся 23 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 19 декабря.

«23 декабря будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования — фиксированной и мобильной — к негативным внешним воздействиям», — указано в сообщении.

Их будут проводить заинтересованные ведомства, в том числе и Минкомсвязи, а также мобильные операторы. Уточняется, что интернет-пользователи даже не заметят эти мероприятия. Министерство пообещало обнародовать основные результаты учений.

В феврале Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о надежном Рунете. 1 мая российский президент Владимир Путин утвердил его. Документ, в частности, призван защитить устойчивую работу Рунета в случае угрозы со стороны других государств. 

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Автор: Анна Манц
#минкомсвязи #испытания #рунет

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