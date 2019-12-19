Учения по устойчивости Рунета пройдут незаметно для обычных пользователей

Учения по обеспечению стабильной работы Рунета состоятся 23 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 19 декабря.

«23 декабря будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования — фиксированной и мобильной — к негативным внешним воздействиям», — указано в сообщении.

Их будут проводить заинтересованные ведомства, в том числе и Минкомсвязи, а также мобильные операторы. Уточняется, что интернет-пользователи даже не заметят эти мероприятия. Министерство пообещало обнародовать основные результаты учений.

23 декабря Россия попробует изолировать Рунет. https://t.co/6YMhZTTwRw — Хайтек (@Hightech_fm) December 19, 2019

В феврале Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о надежном Рунете. 1 мая российский президент Владимир Путин утвердил его. Документ, в частности, призван защитить устойчивую работу Рунета в случае угрозы со стороны других государств.