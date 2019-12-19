Путин ответил на вопрос о «вмешательстве» РФ в политику Великобритании

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Великобритания оценивает происходящие в России события, высказывает свою позицию. РФ оставляет за собой право таким же образом вести себя в отношении Соединенного Королевства.

«Мне кажется что к вмешательству не имеет никакого отношения», — подчеркнул Путин.

Так он ответил на вопрос, вмешивается ли Россия в политические дела Великобритании. После этого он прокомментировал прошедшие 12 декабря в Британии досрочные выборы в парламент.

«Можно поздравить господина Джонсона, он оказался победителем. Он тоньше чувствовал настроения в британском обществе», — сказал он.

В четверг, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция Владимира Путина, на которой присутствует 1895 представителей СМИ. Мероприятие не регламентировано по времени, обычно общение президента с журналистами длится 3-4 часа. За это время Путин отвечает на 50 и более вопросов, касающихся всех сфер жизни.