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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

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Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
15:48   19 Декабря 2019
Россия

Путин ответил на вопрос о «вмешательстве» РФ в политику Великобритании

Путин ответил на вопрос о «вмешательстве» РФ в политику Великобритании

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Великобритания оценивает происходящие в России события, высказывает свою позицию. РФ оставляет за собой право таким же образом вести себя в отношении Соединенного Королевства.

«Мне кажется что к вмешательству не имеет никакого отношения», — подчеркнул Путин.

Так он ответил на вопрос, вмешивается ли Россия в политические дела Великобритании. После этого он прокомментировал прошедшие 12 декабря в Британии досрочные выборы в парламент.

«Можно поздравить господина Джонсона, он оказался победителем. Он тоньше чувствовал настроения в британском обществе», — сказал он.

В четверг, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция Владимира Путина, на которой присутствует 1895 представителей СМИ. Мероприятие не регламентировано по времени, обычно общение президента с журналистами длится 3-4 часа. За это время Путин отвечает на 50 и более вопросов, касающихся всех сфер жизни.  

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #путин

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