Путин поздравил Джонсона с победой и намекнул на недальновидность его громких высказываний

Владимир Путин ответил на вопрос журналиста BBC, который привел нелицеприятные слова, сказанные Борисом Джонсаном в сторону российского лидера и попытался узнать, что глава России думает о британском премьере.

«Что касается высказываний различных политических деятелей о России, обо мне, то я привык относится таким образом: я знаю в чем заключаются интересы моей страны. Кто бы что обо мне не говорил, это не имеет ровным счетом ничего общего с решением тех задач, которые стоят перед Россией. Одно дело, когда человек говорит когда стремится к власти, а другое, когда обличенный властью. Когда лежит ответственность за экономику. Британия заинтересована в развитии экономических связей с РФ», — ответил президент России.

Владимир Путин также прокомментировал прошедшие 12 декабря а Британии досрочные выборы в парламент.