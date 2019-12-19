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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

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Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
15:44   19 Декабря 2019
Политика

Путин поздравил Джонсона с победой и намекнул на недальновидность его громких высказываний

Путин поздравил Джонсона с победой и намекнул на недальновидность его громких высказываний

Владимир Путин ответил на вопрос журналиста BBC, который привел нелицеприятные слова, сказанные Борисом Джонсаном в сторону российского лидера и попытался узнать, что глава России думает о британском премьере.

«Что касается высказываний различных политических деятелей о России, обо мне, то я привык относится таким образом: я знаю в чем заключаются интересы моей страны. Кто бы что обо мне не говорил, это не имеет ровным счетом ничего общего с решением тех задач, которые стоят перед Россией. Одно дело, когда человек говорит когда стремится к власти, а другое, когда обличенный властью. Когда лежит ответственность за экономику. Британия заинтересована в развитии экономических связей с РФ», — ответил президент России.

Владимир Путин также прокомментировал прошедшие 12 декабря а Британии досрочные выборы в парламент.

«Можно поздравить господина Джонсона, он оказался победителем. Он тоньше чувствовал настроения в британском обществе», — сказал он.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #путин #британия #джонсон

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