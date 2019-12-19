Россия в вопросе о Курилах не может не учитывать военное сотрудничество Японии и США

Президент России Владимир Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос японского журналиста о возможности заключения мирного договора между нашими странами в условиях военного сотрудничества Токио и Вашингтона, заявил, что мы по-честному обсуждаем ситуацию и ищем выход.

«Это же не мы сказали, что США договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности — это же из ваших источников все прозвучало и из американских. Ну как же мы можем это все не учитывать, в том числе в контексте Курильских островов?», — заявил глава государства.

При этом Путин отметил, что нет никаких гарантий, что на этих островах не появятся новые ударные системы американского оружия.

Тем не менее, Россия и Япония продолжают искать выход из ситуации, и ищут его уже 70 лет, однако решение пока не найдено, заключил президент.