Япония и Россия проведут совместные учения в Аденском заливе

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия и Япония проведут совместные учения по противодействию пиратству в Аденском заливе до конца этого года. По итогам встречи с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги, маневры запланированы на последнюю неделю декабря.

«В ближайшие дни в конце декабря, в последнюю неделю декабря, запланированы российско-японские учения по противодействию пиратству в Аденском заливе», — заявил глава российского МИД.

Лавров отметил, что его переговоры с японским коллегой прошли в конструктивном ключе и стали продолжением содержательного политического диалога между Токио и Москвой. Представители МИД России и Японии рассмотрели перспективы и состояние двусторонних отношений в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

«Констатировали интенсивный, содержательный характер политического диалога, в том числе между президентом РФ и премьер-министром Японии, по линии парламентов, внешнеполитических ведомств, под эгидой советов безопасности и также в формате «два плюс два» с участием министров иностранных дел и министров обороны»», — добавил Лавров.

Ранее Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия намерена определить дальнейшие шаги для выведения российско-японских отношений на новый уровень. С первым рабочим визитом глава японского МИД Тосимицу Мотэги прибыл в Москву в ночь на среду, 18 декабря.