Лукашенко утвердил концепцию развития ВС Белоруссии до 2030 года

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал новый план обороны и концепцию развития и строительства Вооруженных сил, которые рассчитаны на период до 2030 года. Утверждение состоялось по итогам заседания Совета безопасности РБ, сообщили на сайте президента страны 19 декабря.

Государственный секретарь Совбеза Станислав Зась отметил, что в документах упор делается на стратегическом сдерживании и предотвращении развязывания агрессии. Также уделили больше внимания возможной дестабилизации внутри страны.

«Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта», — пояснил он.

Согласно материалам, доходы на оборону Белоруссии будут повышаться. За десятилетие планируется поднять их до уровня полутора процентов от ВВП.

По словам главы Министерства обороны РФ Андрея Ракова, план учитывает систему управления при военном конфликте. Финансирование в первую очередь пойдет на развитие беспилотной авиации, радиоразведку, модернизацию ударных самолетов и артиллерии.