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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

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 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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15:37   19 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко утвердил концепцию развития ВС Белоруссии до 2030 года

Лукашенко утвердил концепцию развития ВС Белоруссии до 2030 года

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал новый план обороны и концепцию развития и строительства Вооруженных сил, которые рассчитаны на период до 2030 года. Утверждение состоялось по итогам заседания Совета безопасности РБ, сообщили на сайте президента страны 19 декабря.

Государственный секретарь Совбеза Станислав Зась отметил, что в документах упор делается на стратегическом сдерживании и предотвращении развязывания агрессии. Также уделили больше внимания возможной дестабилизации внутри страны. 

«Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта», — пояснил он.

Лукашенко утвердил концепцию развития ВС Белоруссии до 2030 года

Согласно материалам, доходы на оборону Белоруссии будут повышаться. За десятилетие планируется поднять их до уровня полутора процентов от ВВП.

По словам главы Министерства обороны РФ Андрея Ракова, план учитывает систему управления при военном конфликте. Финансирование в первую очередь пойдет на развитие беспилотной авиации, радиоразведку, модернизацию ударных самолетов и артиллерии.

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Автор: Анна Манц
#белоруссия #лукашенко #вооруженные силы

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