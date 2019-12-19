Путин назвал подвигом то, что российский народ пережил 90-е

Так президент России высказался в ответ на вопрос о самых ярких позитивных и негативных моментах за все время его нахождения на этом посту.

Говоря о самых трудных моментах, Путин вспомнил трагические события в Беслане и на спектакле «норд-Ост».

«Крупные теракты. Беслан. Никогда не забуду. Теракт на дубровке», — признался президент.

Рассказывая о самых положительных периодах и достижениях, глава страны отметил, что решить удалось не все вопросы, однако с 2000-х многое изменилось, по его словам.