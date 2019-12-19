Путин назвал подвигом то, что российский народ пережил 90-е
Так президент России высказался в ответ на вопрос о самых ярких позитивных и негативных моментах за все время его нахождения на этом посту.
Говоря о самых трудных моментах, Путин вспомнил трагические события в Беслане и на спектакле «норд-Ост».
«Крупные теракты. Беслан. Никогда не забуду. Теракт на дубровке», — признался президент.
Рассказывая о самых положительных периодах и достижениях, глава страны отметил, что решить удалось не все вопросы, однако с 2000-х многое изменилось, по его словам.
«Но в целом, если посмотрим на то, что представляла наша страна в начале 2000-х. Это две разных страны. До 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе. Поэтому так остро я воспринял вопрос на встрече с правозащитниками, когда известный режиссер предложил все переписать сначала. Мы уже переписали один раз. Это очень опасный путь. Внутренняя стабильность наступила, уверенность, что страна будет развиваться. Экономика поменялась. Да, много нерешенных проблем. Но не сравнить с тем, что было. Инфляция в 90-х годах 200% была и 300% — мы забыли что это такое. С офицеров фуражки сбивали — сейчас мы гордимся вооруженными силами. В совокупности это являются не мои, а наши общие достижения. Все, что выдержали народы РФ в 90-е годы это подвигом можно назвать», — сказал Владимир Путин.