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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

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 Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо

Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
15:16   19 Декабря 2019
Россия

Путин заверил, что Россия не движется в сторону закрытия интернета

Путин заверил, что Россия не движется в сторону закрытия интернета

Российский лидер Владимир Путин заявил, что понятия «свободный интернет» и «суверенный интернет» не противоречат друг другу. Он подчеркнул, что Россия не движется в сторону закрытия интернета и не собирается это делать.

Так он прокомментировал вопрос журналиста в ходе большой пресс-конференции о том, следует ли государство принципу свободы интернета.

«Суверенитет заключается в том, чтобы защитить интернет», — заявил глава государства.

Напомним, 1 мая Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

В случае угроз Рунету на территории страны Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования».

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #рунет

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