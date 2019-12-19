Путин заверил, что Россия не движется в сторону закрытия интернета

Российский лидер Владимир Путин заявил, что понятия «свободный интернет» и «суверенный интернет» не противоречат друг другу. Он подчеркнул, что Россия не движется в сторону закрытия интернета и не собирается это делать.

Так он прокомментировал вопрос журналиста в ходе большой пресс-конференции о том, следует ли государство принципу свободы интернета.

«Суверенитет заключается в том, чтобы защитить интернет», — заявил глава государства.

Напомним, 1 мая Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

В случае угроз Рунету на территории страны Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования».