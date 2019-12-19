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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

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 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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15:29   19 Декабря 2019
Россия

Мост через Обь является важным инфраструктурным проектом, заявил Путин

Мост через Обь является важным инфраструктурным проектом, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на большой пресс-конференции на вопрос журналиста из Ямала о том, нельзя ли привлечь «тяжелую федеральную артиллерию» к реализации проекта моста через реку Обь, отметил важность этого инфраструктурного проекта.

При этом президент уточнил, что развитие транспортной инфраструктуры в России определяется в плановом порядке – губернаторы обращаются к главе государства, а также в Министерство транспорта.

Тем не менее, мост, о котором идет речь, добавил Путин, безусловно является одним из важных объектов, так как это выход к железной дороге и к портам, мимо которых проходит Северный морской путь.

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Автор: Александр Люблинский
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