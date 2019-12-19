Мост через Обь является важным инфраструктурным проектом, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на большой пресс-конференции на вопрос журналиста из Ямала о том, нельзя ли привлечь «тяжелую федеральную артиллерию» к реализации проекта моста через реку Обь, отметил важность этого инфраструктурного проекта.

При этом президент уточнил, что развитие транспортной инфраструктуры в России определяется в плановом порядке – губернаторы обращаются к главе государства, а также в Министерство транспорта.

Тем не менее, мост, о котором идет речь, добавил Путин, безусловно является одним из важных объектов, так как это выход к железной дороге и к портам, мимо которых проходит Северный морской путь.