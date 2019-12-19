Президент России Владимир Путин назвал снижение доходов россиян одной из главных проблем. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции в Москве.

Журналисты спросили президента, когда в России будет расти благосостояние граждан. Владимир Путин отметил, что в последние годы действительно наблюдается снижение доходов граждан, что является очень плохим показателем.

По мнению российского лидера, решать вопрос необходимо на основе роста ВВП и производительности труда. Путин уверен, что раздача денег из резервных фондов ни к чему не приведет.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что в 2018 году уровень зарплаты у граждан РФ подрос, также рост доходов наблюдается по итогам третьего квартала 2019 года.