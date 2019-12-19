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Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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15:14   19 Декабря 2019
Россия

Путин назвал снижение доходов россиян одной из главных проблем

Путин назвал снижение доходов россиян одной из главных проблем

Президент России Владимир Путин назвал снижение доходов россиян одной из главных проблем. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции в Москве.

Журналисты спросили президента, когда в России будет расти благосостояние граждан. Владимир Путин отметил, что в последние годы действительно наблюдается снижение доходов граждан, что является очень плохим показателем.

По мнению российского лидера, решать вопрос необходимо на основе роста ВВП и производительности труда. Путин уверен, что раздача денег из резервных фондов ни к чему не приведет.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что в 2018 году уровень зарплаты у граждан РФ подрос, также рост доходов наблюдается по итогам третьего квартала 2019 года.

«Будем над этим работать», — заверил российский президент.

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Автор: Ольга Воскресенская
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