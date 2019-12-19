Кадыров поблагодарил Путина за теплые слова о его отце

Слова российского президента Владимира Путина о первом главе Чечни Ахмат-Хаджи Кадырове тронули не только его сына — Рамзана Кадырова, но и его семью, чеченский народ. Об этом написал нынешний лидер республики Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале 19 декабря.

На Большой пресс-конференции российский лидер сказал много хороших слов о Кадырове-старшем. Нынешний глава Чечни отреагировал на это с большой благодарностью:

«Для меня, моей семьи, нашего большого рода и народа Чечни нет ничего дороже Ваших теплых слов о моем дорогом отце, Первом Президенте ЧР, Герое России Ахмат-Хаджи Кадырове… Говоря об Ахмат-Хаджи, Вы говорили и обо всем народе».

Кадыров-младший также отметил, что чеченцы готовы трудиться днем и ночью, бороться и даже отдать жизни во имя Путина, чтобы оправдать его высокое доверие.