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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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15:23   19 Декабря 2019
Россия

Кадыров поблагодарил Путина за теплые слова о его отце

Кадыров поблагодарил Путина за теплые слова о его отце

Слова российского президента Владимира Путина о первом главе Чечни Ахмат-Хаджи Кадырове тронули не только его сына  — Рамзана Кадырова, но и его семью, чеченский народ. Об этом написал нынешний лидер республики Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале 19 декабря.

На Большой пресс-конференции российский лидер сказал много хороших слов о Кадырове-старшем. Нынешний глава Чечни отреагировал на это с большой благодарностью:

«Для меня, моей семьи, нашего большого рода и народа Чечни нет ничего дороже Ваших теплых слов о моем дорогом отце, Первом Президенте ЧР, Герое России Ахмат-Хаджи Кадырове… Говоря об Ахмат-Хаджи, Вы говорили и обо всем народе».

Кадыров поблагодарил Путина за теплые слова о его отцеКадыров-младший также отметил, что чеченцы готовы трудиться днем и ночью, бороться и даже отдать жизни во имя Путина, чтобы оправдать его высокое доверие.

«Заверяю Вас, что нет никакой проблемы трудиться и бороться, когда у России есть такой Президент, такой Национальный лидер!», — заключил глава Чечни.

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Автор: Анна Манц
#путин #кадыров #чечня #благодарность

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