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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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15:14   19 Декабря 2019
Весь мир

Москва обсудила с Японией возможность создания азиатского сегмента системы ПРО США

Москва обсудила с Японией возможность создания азиатского сегмента системы ПРО США

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на встрече с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги обсуждалась возможность создания азиатского сегмента глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США, сообщает ТАСС.

«Особый интерес представляет, конечно, диалог по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе по вопросам, которые связаны с дискуссиями, разворачивающимися вокруг архитектуры безопасности в этом регионе. И, конечно же, мы не могли не коснуться сегодня тех проблем, которые возникают в связи с созданием азиатского сегмента глобальной ПРО США, в чем участвует и Япония», — отметил Лавров.

Министр иностранных дел РФ добавил, что Москва заинтересована в регулярном обмене мнениями с Японией по ряду других важнейших вопросов, таких как ситуация с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ядерная проблема Корейского полуострова, положение в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров заявил, что Россия намерена определить дальнейшие шаги для выведения российско-японских отношений на новый уровень. С первым рабочим визитом глава японского МИД Тосимицу Мотэги прибыл в Москву в ночь на среду, 18 декабря.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #япония #оборона

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