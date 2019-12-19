Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос журналистки «Ведомостей», напомнил, что первыми закон об иноагентах ввели США. Также он обратил внимание на историю Марии Бутиной, которую в его рамках посадили в тюрьму.

«Не мы придумали термин "иноагент". Он возник в США в 30-х годах. И работает там. Возьмите Бутину. Взяли и посадили в тюрьму. За "иностранное агентство" там положено до пяти лет. А у нас административная ответственность. Если вы получаете деньги из-за границы, из иностранных источников, чтобы осуществлять внутриполитическую работу, ну скажите об этом. Ведь тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Мы не закрываем никого. Но вы обозначьте это», — объяснил президент.

Глава России подчеркнул, что в стране не запрещено какое-либо иностранное финансирование, главное здесь, по его словам, обозначить такую помощь, чтобы «люди знали».