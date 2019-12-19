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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

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Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
15:15   19 Декабря 2019
Россия

Путин напомнил, что понятие «иноагент» ввели Соединенные Штаты, посадившие Бутину

Путин напомнил, что понятие «иноагент» ввели Соединенные Штаты, посадившие Бутину

Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос журналистки «Ведомостей», напомнил, что первыми закон об иноагентах ввели США. Также он обратил внимание на историю Марии Бутиной, которую в его рамках посадили в тюрьму.

«Не мы придумали термин "иноагент". Он возник в США в 30-х годах. И работает там. Возьмите Бутину. Взяли и посадили в тюрьму. За "иностранное агентство" там положено до пяти лет. А у нас административная ответственность. Если вы получаете деньги из-за границы, из иностранных источников, чтобы осуществлять внутриполитическую работу, ну скажите об этом. Ведь тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Мы не закрываем никого. Но вы обозначьте это», — объяснил президент.

Глава России подчеркнул, что в стране не запрещено какое-либо иностранное финансирование, главное здесь, по его словам, обозначить такую помощь, чтобы «люди знали».

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Автор: Галина Кандинская
#путин #пресс-конференция

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