Президент Владимир Путин рассказал о мерах борьбы с пьянством в России. Об этом зашла речь на большой пресс-конференции в Москве.

По словам российского лидера, в России даже не замечают, что проводится антиалкогольная компания. Путин рассказал, что узнал от представителей немецкого бизнеса статистику употребления алкоголя. Оказалось, что в России пьют меньше, чем в Германии в пересчете на чистый спирт.

Президент отметил, что благодаря уменьшению употребления алкоголя в РФ увеличилась продолжительность жизни.

«Нужно ли вводить административные ограничения? Не вредно. Но нужно аккуратно. Скорее всего, нужно работать по другим направлениям», — заявил Владимир Путин.

По мнению главы государства, стоит делать упор на «тихие вина» и не прибегать к мерам полицейского характера.