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 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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15:10   19 Декабря 2019
Россия

Путин рассказал о мерах борьбы с пьянством в России

Путин рассказал о мерах борьбы с пьянством в России

Президент Владимир Путин рассказал о мерах борьбы с пьянством в России. Об этом зашла речь на большой пресс-конференции в Москве.

По словам российского лидера, в России даже не замечают, что проводится антиалкогольная компания. Путин рассказал, что узнал от представителей немецкого бизнеса статистику употребления алкоголя. Оказалось, что в России пьют меньше, чем в Германии в пересчете на чистый спирт.

Президент отметил, что благодаря уменьшению употребления алкоголя в РФ увеличилась продолжительность жизни. 

«Нужно ли вводить административные ограничения? Не вредно. Но нужно аккуратно. Скорее всего, нужно работать по другим направлениям», — заявил Владимир Путин.

По мнению главы государства, стоит делать упор на «тихие вина» и не прибегать к мерам полицейского характера.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #алкоголь #пресс-конференция путина

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