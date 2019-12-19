Варламов усомнился, что ипотека под 2% удержит жителей Омска от попыток покинуть город

Распространение двухпроцентной ипотеки на сибирские регионы не способствует сокращению оттока молодежи в крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург. Соответствующим мнением с «Политикой сегодня» поделился блогер Илья Варламов, ранее пытавшийся стать мэром Омска. «Недвижимость и возможность купить квартиру — это далеко не первостепенная задача для молодежи. Молодежь спокойно живет и в съемном жилье и как-то придумывает, как обстроиться. Главное, что удерживает человека, не важно молодой он или немолодой, то, почему человек живет на своей земле — это возможность самореализации», — уверен собеседник агентства.

По его мнению, денежный вопрос здесь ключевым фактором не является.

«Человек должен чувствовать себя нужным, он должен чувствовать, что может как-то повлиять на жизнь вокруг себя, реализовать свои творческие, профессиональные амбиции, чего-то добиться, построить карьеру», — добавил блогер.

Варламов подчеркнул, что у разных людей разные желания и амбиции. Главное — дать возможность человеку для самореализации.

«Ипотека и все остальное — это уже рыночная история. Они уже сами приложатся», — уверен спикер.

Ранее в ходе большой пресс-конференции корреспондент «АИФ в Омске» задала президенту России Владимиру Путину вопрос о том, возможно ли введение льготной ипотеки под 2% для молодежи в Сибири, как ранее это было сделано на Дальнем Востоке. По мнению журналиста, такая мера поможет остановить отток представителей молодого поколения из регионов, в том числе из Омска, который известен попытками жителей покинуть город.

В ответ глава государства заметил, что такое в принципе возможно. Однако необходимо посмотреть, насколько популярной будет льготная ипотека в регионах Дальневосточного Федерального округа.