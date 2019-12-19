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 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

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Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

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16:00   19 Декабря 2019
Россия

Варламов усомнился, что ипотека под 2% удержит жителей Омска от попыток покинуть город

Варламов усомнился, что ипотека под 2% удержит жителей Омска от попыток покинуть город

Распространение двухпроцентной ипотеки на сибирские регионы не способствует сокращению оттока молодежи в крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург. Соответствующим мнением с «Политикой сегодня» поделился блогер Илья Варламов, ранее пытавшийся стать мэром Омска.

«Недвижимость и возможность купить квартиру — это далеко не первостепенная задача для молодежи. Молодежь спокойно живет и в съемном жилье и как-то придумывает, как обстроиться. Главное, что удерживает человека, не важно молодой он или немолодой, то, почему человек живет на своей земле — это возможность самореализации», — уверен собеседник агентства.

По его мнению, денежный вопрос здесь ключевым фактором не является.

«Человек должен чувствовать себя нужным, он должен чувствовать, что может как-то повлиять на жизнь вокруг себя, реализовать свои творческие, профессиональные амбиции, чего-то добиться, построить карьеру», — добавил блогер.

Варламов подчеркнул, что у разных людей разные желания и амбиции. Главное — дать возможность человеку для самореализации.

«Ипотека и все остальное — это уже рыночная история. Они уже сами приложатся», — уверен спикер.

Варламов уверен, что ипотека 2% не поможет сократить отток молодежи из регионов

Ранее в ходе большой пресс-конференции корреспондент «АИФ в Омске» задала президенту России Владимиру Путину вопрос о том, возможно ли введение льготной ипотеки под 2% для молодежи в Сибири, как ранее это было сделано на Дальнем Востоке. По мнению журналиста, такая мера поможет остановить отток представителей молодого поколения из регионов, в том числе из Омска, который известен попытками жителей покинуть город.

В ответ глава государства заметил, что такое в принципе возможно. Однако необходимо посмотреть, насколько популярной будет льготная ипотека в регионах Дальневосточного Федерального округа.

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Автор: София Синицына
#путин #сибирь #ипотека #варламов

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