Путин рассказал, как относится к закону о домашнем насилии

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии. По словам главы государства, чувства у него по этому поводу смешанные.

Путин признался, что документ не читал, однако вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко ему подробно рассказала о всех нюансах.

«Я против любого насилия, в том числе в семье. И прежде всего к детям и женщинам», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, это признак низкой культуры, «когда более сильная особь качает права с помощью кулаков». Нынешние нормы регулируют некоторые нарушения. Для этого следует обращаться к законодательству.