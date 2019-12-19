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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
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14:56   19 Декабря 2019
Россия

Путин рассказал, как относится к закону о домашнем насилии

Путин рассказал, как относится к закону о домашнем насилии

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии. По словам главы государства, чувства у него по этому поводу смешанные.

Путин признался, что документ не читал, однако вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко ему подробно рассказала о всех нюансах.

«Я против любого насилия, в том числе в семье. И прежде всего к детям и женщинам», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, это признак низкой культуры, «когда более сильная особь качает права с помощью кулаков». Нынешние нормы регулируют некоторые нарушения. Для этого следует обращаться к законодательству.

«Я не понимаю, люди за закон или против насилия? Давайте спокойно это обсуждать. Надо понять, что написано в каждой из его статей. Попробовать прогнозировать», — подытожил президент.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #общество #домашнее насилие

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