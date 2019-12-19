Путин рассказал, как относится к закону о домашнем насилии
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии. По словам главы государства, чувства у него по этому поводу смешанные.
Путин признался, что документ не читал, однако вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко ему подробно рассказала о всех нюансах.
«Я против любого насилия, в том числе в семье. И прежде всего к детям и женщинам», — подчеркнул российский лидер.
По его словам, это признак низкой культуры, «когда более сильная особь качает права с помощью кулаков». Нынешние нормы регулируют некоторые нарушения. Для этого следует обращаться к законодательству.
«Я не понимаю, люди за закон или против насилия? Давайте спокойно это обсуждать. Надо понять, что написано в каждой из его статей. Попробовать прогнозировать», — подытожил президент.