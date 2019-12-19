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 Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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15:11   19 Декабря 2019
Россия

Путин заявил, что решение объявить 31-ое декабря выходным днем было бы логичным

Путин заявил, что решение объявить 31-ое декабря выходным днем было бы логичным

Президент России Владимир Путин согласился с аргументами журналиста, который в ходе большой пресс-конференции заявил, что уже давно пора объявить 31 декабря выходным днем, возможно за счет переноса рабочего дня на какой-нибудь другой день.

По словам президента, такое решение было бы логичным, но он не уверен, что это решение нужно принимать в спешке.

«Некоторые работодатели объявили 31 декабря нерабочим, — добавил Путин. — Я могу поприветствовать».

Также президент отметил, что властям нужно будет потом «в спокойном режиме» подумать о том, чтобы принять эту меру на постоянной основе.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #пресс-конференция # общество #выходной #31 декабря

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