Интернет-пользователи сообщают о кибератаке на онлайн-трансляции пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина, а именно ее интернет-трансляции, подверглась массированной кибератаке, сообщает «Ридус» 19 декабря.

Как отметили в Telegram-канале «Суеверная демократия», в чатах трансляций появляются «чистенькие и свежие» аккаунты, которые «беседуют» сами с собой, отправляя одинаковые сообщения. Также боты «накручивают» дизлайки, указывают авторы.

«На все трансляции Большой пресс-конференции Владимира Путина в YouTube идет беспрецедентная кибератака. Массово ставятся дизлайки и появляются негативные комментарии», — заметили авторы канала «Актуальная политика».

Стоит отметить, что пресс-конференция главы России — это важное событие не только для россиян, но и для других стран. Именно здесь они могут подключить ботов и «троллей», чтобы заполонить чаты гадостями и ложью, а также обвалить рейтинг программы.

Общение с Путиным началось в 12.00 по московскому времени 19 декабря в столичном Центре международной торговли. Ежегодная конференция проходит уже в 15-й раз. «Политика сегодня» следит за событием и публикует ответы на вопросы журналистов.