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Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
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14:59   19 Декабря 2019
Россия

Нельзя запретить федеральным каналам собирать деньги на лечение детям, заявил Путин

Нельзя запретить федеральным каналам собирать деньги на лечение детям, заявил Путин

Нельзя запретить федеральным каналам собирать деньги на лечение детям, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Журналист из Крыма задала российскому лидеру вопрос о том, нельзя ли сделать полностью все лечение для детей бесплатным, чтобы телеканалам больше не приходилось собирать средства на лекарства.

По словам президента РФ, в России все здравоохранение бесплатное, но есть сегменты, где работу закрывает частная медицина. Путин отметил, что люди и особенно дети должны получать медицинское лечение бесплатно.

Кроме того, российский лидер отметил, что нужно повышать уровень жизни людей и реальные доходы населения.

Отвечая на вопрос о благотворительности, Путин отметил, что призывы собирать деньги на лечение детям нельзя запретить, но в общей картине помощь одному-двум детям мало что меняет.

«Хотя и такая помощь важна. В целом нужно выводить работу по детской медицине на новый уровень», — резюмировал российский лидер.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #благотворительность #пресс-конференция путина

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