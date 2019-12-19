Нельзя запретить федеральным каналам собирать деньги на лечение детям, заявил Путин

Нельзя запретить федеральным каналам собирать деньги на лечение детям, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Журналист из Крыма задала российскому лидеру вопрос о том, нельзя ли сделать полностью все лечение для детей бесплатным, чтобы телеканалам больше не приходилось собирать средства на лекарства.

По словам президента РФ, в России все здравоохранение бесплатное, но есть сегменты, где работу закрывает частная медицина. Путин отметил, что люди и особенно дети должны получать медицинское лечение бесплатно.

Кроме того, российский лидер отметил, что нужно повышать уровень жизни людей и реальные доходы населения.

Отвечая на вопрос о благотворительности, Путин отметил, что призывы собирать деньги на лечение детям нельзя запретить, но в общей картине помощь одному-двум детям мало что меняет.