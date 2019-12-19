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 Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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15:08   19 Декабря 2019
Россия

Путин заявил, что редкие медицинские препараты обязательно нужно регистрировать

Путин заявил, что редкие медицинские препараты обязательно нужно регистрировать

Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста телеканала RT  Ильи Петренко о редких препаратах, которые бывает сложно достать, при условии, что они не зарегистрированы и массовых закупок не происходит.

«Правительство предложило ряд решений. Регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов — это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время, сюда включена и детская рецептура. Что касается редких заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они и самые дорогие, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства. Их нужно регистрировать», — заявил президент.

Владимир Путин также добавил, что не стоит забывать и о развитии российского производства медицинских препаратов.

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Автор: Галина Кандинская
#путин #пресс-конференция #медицина

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