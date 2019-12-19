Путин заявил, что редкие медицинские препараты обязательно нужно регистрировать

Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста телеканала RT Ильи Петренко о редких препаратах, которые бывает сложно достать, при условии, что они не зарегистрированы и массовых закупок не происходит.

«Правительство предложило ряд решений. Регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов — это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время, сюда включена и детская рецептура. Что касается редких заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они и самые дорогие, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства. Их нужно регистрировать», — заявил президент.

Владимир Путин также добавил, что не стоит забывать и о развитии российского производства медицинских препаратов.