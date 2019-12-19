Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

 Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

 Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо

Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

 Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

 Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо

Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
14:38   19 Декабря 2019
Россия

Путин исключил проведение новой пенсионной реформы

Путин исключил проведение новой пенсионной реформы

Новой пенсионной реформы не будет, этот вопрос даже не обсуждается, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря.

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом. Никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации — нигде», — ответил он на соответствующий вопрос.

Предложения министерства финансов в этой сфере относятся к накоплениям, которые «фактически можно считать инвестициями». Здесь вопрос идет именно об их защите, подчеркнул президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #пенсии #пресс-конференция #пенсионная реформа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...