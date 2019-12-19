Путин исключил проведение новой пенсионной реформы

Новой пенсионной реформы не будет, этот вопрос даже не обсуждается, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря.

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом. Никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации — нигде», — ответил он на соответствующий вопрос.

Предложения министерства финансов в этой сфере относятся к накоплениям, которые «фактически можно считать инвестициями». Здесь вопрос идет именно об их защите, подчеркнул президент.