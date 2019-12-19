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 Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
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Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
14:36   19 Декабря 2019
Россия

Развитие ВПК идет мощными темпами с использованием научных разработок, заявил Путин

Развитие ВПК идет мощными темпами с использованием научных разработок, заявил Путин

Развитие военно-промышленного комплекса идет мощными темпами с использованием научных разработок, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Российскому лидеру задала вопрос журналист из Ростовской области, которая спросила, рассматривает ли государство дополнительные меры поддержки и развития ВПК.

По словам Путина, сейчас есть проблема в закредитованности предприятий военно-промышленного комплекса. Президент не стал называть сумму, но сказал, что она достаточно серьезная и составляет сотни миллиардов рублей. По словам главы государства, сейчас правительство, Центробанк и сами предприятия работают над тем, чтобы решить проблему.

Как отметил глава государства, до конца года будет подготовлен окончательный вариант решения вопроса.

«Это важный вопрос для людей и экономики. Оборонка — локомотив отраслей производства», — резюмировал президент РФ.

В четверг, 19 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина, на которой присутствуют 1895 представителей СМИ.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #впк #пресс-конференция путина

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