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Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

 Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
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 Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо

Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
14:27   19 Декабря 2019
Россия

Путин ответил на вопрос про антироссийские санкции

Путин ответил на вопрос про антироссийские санкции

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за полную нормализацию ситуации по теме санкций. По его словам, ограничительные меры бьют не только по РФ, но и по другим участникам этого процесса.

По словам главы государства, Евросоюз потерял из-за санкций 50 миллиардов евро, Германия теряет 750 миллионов евро ежемесячно. Это большие потери, по мысли Путина. Кроме того, за всем этим стоят рабочие места.

«Мы за полную нормализацию. Тем более санкции эффективно не работают», — добавил президент.

Но есть и плюсы в сложившейся ситуации: скачок сельского хозяйства, удалось развернуть производство, совершить рывок в сфере обороны, в науке и образовании.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #санкции #политика

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