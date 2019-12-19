Путин ответил на вопрос про антироссийские санкции

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за полную нормализацию ситуации по теме санкций. По его словам, ограничительные меры бьют не только по РФ, но и по другим участникам этого процесса.

По словам главы государства, Евросоюз потерял из-за санкций 50 миллиардов евро, Германия теряет 750 миллионов евро ежемесячно. Это большие потери, по мысли Путина. Кроме того, за всем этим стоят рабочие места.

«Мы за полную нормализацию. Тем более санкции эффективно не работают», — добавил президент.

Но есть и плюсы в сложившейся ситуации: скачок сельского хозяйства, удалось развернуть производство, совершить рывок в сфере обороны, в науке и образовании.