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Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

 Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

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 Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо

Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
14:26   19 Декабря 2019
Россия

В РУСАДА отказались от комментариев по несогласию набсовета с санкциями WADA

В РУСАДА отказались от комментариев по несогласию набсовета с санкциями WADA

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая заявила, что руководство РУСАДА не будет комментировать решение наблюдательного совета организации не соглашаться с санкциями WADA, сообщает ТАСС.

«Ни я, ни генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус не будем комментировать решение наблюдательного совета о несогласии с вердиктом WADA», — сообщила Пахноцкая.

Ранее, наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). На следующем этапа WADA подаст официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Исполком Всемирного антидопингового агентства 9 декабря решил ввести санкции против российских спортсменов. В соответствии с ними на территории России запрещено проводить крупные спортивные соревнования в течение четырех лет. Российским спортсменам на тот же срок запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях под своим флагом и гимном.

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Автор: Роман Самойлов
#санкции #wada #русада

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