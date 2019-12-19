В РУСАДА отказались от комментариев по несогласию набсовета с санкциями WADA

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая заявила, что руководство РУСАДА не будет комментировать решение наблюдательного совета организации не соглашаться с санкциями WADA, сообщает ТАСС.

«Ни я, ни генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус не будем комментировать решение наблюдательного совета о несогласии с вердиктом WADA», — сообщила Пахноцкая.

Ранее, наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). На следующем этапа WADA подаст официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Исполком Всемирного антидопингового агентства 9 декабря решил ввести санкции против российских спортсменов. В соответствии с ними на территории России запрещено проводить крупные спортивные соревнования в течение четырех лет. Российским спортсменам на тот же срок запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях под своим флагом и гимном.