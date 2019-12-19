Путин отметил, что санкции помогли экономике России стать более устойчивой
Российский лидер Владимир Путин рассказал о плюсах антироссийских санкций в отношении экономики и валюты нашей страны. Он провел большую пресс-конференцию 19 декабря.
«Наша экономика — это я могу с полной ответственностью заявить — адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо более устойчивой в связи с возможными колебаниями на энергоносители», — отметил он.
По его словам, санкции позволили «отстегнуть» рубль и экономику от мировых нефтяных рынков.
Напомним, что пресс-конференция стартовала в полдень. Исходя из предыдущих лет, она может продлиться более четырех часов. В этом году аккредитацию получили почти две тысячи журналистов.
В 12:00 начнётся Большая пресс-конференция Президента. Видео: https://t.co/Zm4dbXRzoD, https://t.co/pAazvF4OiV, https://t.co/wyPHv6oApC. Тезисы - @KremlinRussia— Президент России (@KremlinRussia) December 19, 2019