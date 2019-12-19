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Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

 Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

 Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо

Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
14:26   19 Декабря 2019
Россия

Путин отметил, что санкции помогли экономике России стать более устойчивой

Путин отметил, что санкции помогли экономике России стать более устойчивой

Российский лидер Владимир Путин рассказал о плюсах антироссийских санкций в отношении экономики и валюты нашей страны. Он провел большую пресс-конференцию 19 декабря.

«Наша экономика — это я могу с полной ответственностью заявить — адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо более устойчивой в связи с возможными колебаниями на энергоносители», — отметил он.

По его словам, санкции позволили «отстегнуть» рубль и экономику от мировых нефтяных рынков.

Напомним, что пресс-конференция стартовала в полдень. Исходя из предыдущих лет, она может продлиться более четырех часов. В этом году аккредитацию получили почти две тысячи журналистов.

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Автор: Анна Манц

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