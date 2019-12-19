Путина попросили помиловать бывшего мэра Махачкалы Амирова

Президент России Владимир Путин обещал подумать про помилование бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова. Об этом он заявил в четверг, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции.

По словам главы государства, подобные обращения поступали многократно, однако есть решение суда. Он подчеркнул, что в ходе судебного следствия вина Амирова была доказана.

«Вопрос помилования делается по другим основаниям. Я знаю об этом и подумаю», — пообещал он.

Главу администрации Дагестана Саида Амирова в августе 2015 года приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство следователя и обстрел торгового центра в Каспийске. Он отбывает наказание в колонии особого режима. Прикованный к инвалидной коляске Амиров также получил прозвище «кровавый Рузвельт» за расправы над оппонентами.