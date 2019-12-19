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Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

 Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

 Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо

Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
14:23   19 Декабря 2019
Политика

Путина попросили помиловать бывшего мэра Махачкалы Амирова

Путина попросили помиловать бывшего мэра Махачкалы Амирова

Президент России Владимир Путин обещал подумать про помилование бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова. Об этом он заявил в четверг, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции. 

По словам главы государства, подобные обращения поступали многократно, однако есть решение суда. Он подчеркнул, что в ходе судебного следствия вина Амирова была доказана.

«Вопрос помилования делается по другим основаниям. Я знаю об этом и подумаю», — пообещал он. 

Главу администрации Дагестана Саида Амирова в августе 2015 года приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство следователя и обстрел торгового центра в Каспийске. Он отбывает наказание в колонии особого режима. Прикованный к инвалидной коляске Амиров также получил прозвище «кровавый Рузвельт» за расправы над оппонентами.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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