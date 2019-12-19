Путин призвал не верить западным СМИ о ситуации в Ливии

Российский лидер Владимир Путин заявил, что с конфликтующими сторонами в Ливии все государства поддерживают те или иные контакты. Россия поддерживает отношения со всеми сторонами, подчеркнул глава государства.

Он также призвал не верить западным СМИ, которые освещают ливийский кризис. Так Путин прокомментировал вопрос турецкого журналиста об участии РФ в кризисе в Ливии.

Глава государства также напомнил, кто довел североафриканскую страну до состояния хаоса и развала. По словам Путина, необходимо найти решение между конфликтующими сторонами, которое позволит прекратить боевые действия и договориться, кто и как будет управлять страной.

«Мы об этом будем говорить с партнерами в Европе, мы говорили об этом с [президентом Турции Тайипом] Эрдоганом», — сказал Путин.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Сейчас Триполи захватило так называемое ПНС Ливии, которое связано с запрещенными в РФ террористическими организациями «Братья-мусульмане», ИГ и «Аль-Каида». ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Ливийская Национальная Армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года продолжила антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Она направлена, в частности, на освобождение Триполи от боевиков.

Западные СМИ, в частности, неоднократно замеченный в фейках Bloomberg, писали что ЧВК «Вагнера» также участвует в операции против террористов, но никаких доказательств этому привести не смогли.