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Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

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14:49   19 Декабря 2019
Весь мир

Вопрос о выдаче террориста Хонгошвили обсуждался с Берлином на уровне спецслужб

Вопрос о выдаче террориста Хонгошвили обсуждался с Берлином на уровне спецслужб

Президент России Владимир Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос немецкого журналиста о противоречии в заявлениях Москвы и Берлина по вопросу выдачи убитого в Германии грузинского террориста чеченского происхождения, рассказал, как подавались запросы о его выдаче.

В частности, журналист издания Der Spiegel спросил у российского президента, кто прав, если сам Путин на саммите в Париже заявил, что Россия неоднократно поднимала вопрос о выдаче из ФРГ гражданина Грузии чеченского происхождения, обвиняемого в России в терроризме, а немецкий министр заявляет при этом, что не получала такой информации от Москвы.

В ответ, Путин заявил, что правы обе стороны, так как запрос о выдаче боевика направлялись Берлину по линии спецслужб, а не через прокуратуру.

«Официального запроса через прокуратуру не было, потому что посчитали бессмысленным, так как получали отрицательный ответ», — пояснил президент РФ.

При этом Путин напомнил, что речь идет о кровавом убийце, который убил на Кавказе 98 человек, а также принимал участие в организации террористических актов в московском метро.

«Вот такой человек свободно гуляет по улицам Европы», — отметил он.

Сотрудничество в антитеррористической сфере, добавил Путин, должно быть полновесным. Президент напомнил, что в лагерях и тюрьмах на территории Сирии, где содержатся боевики ИГ* (запрещенной в России террористической группировки) больше всего выходцев из Азии, на втором месте россияне, но также там достаточно и выходцев из Европы.

Россия, добавил президент, в свое время предупреждала США об известных террористах братьях Царнаевых, однако американцы не прислушались к этой информации, и в результате был совершен теракт во время бостонского марафона.

* - Вопрос о выдаче террориста Хонгошвили обсуждался с Берлином на уровне спецслужб

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #фрг #боевики #берлин #спецслужбы #террорист #сотрудничество

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