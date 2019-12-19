Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта играет для России важнейшую роль

Такой ответ президент России Владимир Путин дал на вопрос журналистки «Газета.ру» по поводу разработок и внедрения искусственного интеллекта в России на пресс-конференции 19 декабря.

«Рядовой гражданин может увидеть в банковской сфере. Сбербанк внедряет», — рассказал он.

Президент также сообщил, какое место развитие искусственного интеллекта занимает в России. Кроме того, Путин обозначил важнейшие сферы, на которые ИИ будет все больше влиять в будущем.

«В целом есть конкурентные преимущества — развита математическая школа и все что с этим связано. Современное понятие об искусственном интеллекте оно развивается. Самое высшее — это думающий интеллект. Беспилотники у нас, машины Яндекса накатали больше миллиона километров. Да, пока это на ограниченном пространстве. Это важнейший вопрос, вопрос нашей безопасности и выживания. Возможности искусственного интеллекта будут влиять на оборону. У нас создана программа, создан пул заинтересованных инвесторов, каждый знает, чем должен заниматься. Это одно из важнейших направлений развития», — ответил Владимир Путин на вопрос журналистки.

Российский лидер подчеркнул, что для России разработки ИИ играют не просто важную, а жизненно необходимую роль