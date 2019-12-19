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 Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Горбачев прокомментировал свою госпитализацию

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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14:38   19 Декабря 2019
Россия

Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта играет для России важнейшую роль

Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта играет для России важнейшую роль

Такой ответ президент России Владимир Путин дал на вопрос журналистки «Газета.ру» по поводу разработок и внедрения искусственного интеллекта в России на пресс-конференции 19 декабря.

«Рядовой гражданин может увидеть в банковской сфере. Сбербанк внедряет», — рассказал он.

Президент также сообщил, какое место развитие искусственного интеллекта занимает в России. Кроме того, Путин обозначил важнейшие сферы, на которые ИИ будет все больше влиять в будущем.

«В целом есть конкурентные преимущества — развита математическая школа и все что с этим связано. Современное понятие об искусственном интеллекте оно развивается. Самое высшее — это думающий интеллект. Беспилотники у нас, машины Яндекса накатали больше миллиона километров. Да, пока это на ограниченном пространстве. Это важнейший вопрос, вопрос нашей безопасности и выживания. Возможности искусственного интеллекта будут влиять на оборону. У нас создана программа, создан пул заинтересованных инвесторов, каждый знает, чем должен заниматься. Это одно из важнейших направлений развития», — ответил Владимир Путин на вопрос журналистки.

Российский лидер подчеркнул, что для России разработки ИИ играют не просто важную, а жизненно необходимую роль

«Если не будем двигаться на этом направлении, не сможем территории сохранить», — заключил президент.

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Автор: Галина Кандинская
#путин #технологии #пресс-конференция #искусственный интеллект

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