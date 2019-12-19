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7:12   19 Декабря 2019
Россия

Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и автомобиля под Иркутском

Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и автомобиля под Иркутском

Один человек погиб и девять пострадали при столкновении микроавтобуса и автомобиля под Иркутском, сообщает местная полиция.

Авария случилась утром в четверг, 19 декабря, около села Шерагул Иркутской области. Микроавтобус Ford ехал из Тулуна в Шерагул, но не доехав до пункта назначения несколько километров, столкнулся с легковым автомобилем Isuzu. В результате пассажир автомобиля погиб на месте. Кроме того, в больницу госпитализировали девятерых пострадавших.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на «встречку» для обгона впереди идущего автомобиля, где и столкнулся с микроавтобусом.

Минувшей ночью в Карелии в ДТП с автобусом погиб один человек, пострадали 13.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #происшествия #чп #иркутская область

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