Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и автомобиля под Иркутском

Один человек погиб и девять пострадали при столкновении микроавтобуса и автомобиля под Иркутском, сообщает местная полиция.

Авария случилась утром в четверг, 19 декабря, около села Шерагул Иркутской области. Микроавтобус Ford ехал из Тулуна в Шерагул, но не доехав до пункта назначения несколько километров, столкнулся с легковым автомобилем Isuzu. В результате пассажир автомобиля погиб на месте. Кроме того, в больницу госпитализировали девятерых пострадавших.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на «встречку» для обгона впереди идущего автомобиля, где и столкнулся с микроавтобусом.

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