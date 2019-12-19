Красноярск возглавил список городов с самыми высокими елками России, таковы итоги исследования портала ТурСтат.

Так, искусственная елка в Красноярске достигает 55 метров в высоту. На втором месте Екатеринбург, где искусственное дерево на пять метров ниже. Тройку лидеров замыкает Казань, где высота елки составляет 35 метров. Четвертое и пятое место делят между собой Барнаул и Тула, где елки по 32 метра в высоту.

Также в пятерке лидеров Калининград, Уфа, Пермь, Владивосток и Тюмень. Причем в Уфе и на Соборной площади Кремля в Москве стоят живые, а не искусственные ели.