73-летняя воспитательница детского сада из Биробиджана умерла во время эвакуации детей после того, как в учреждение поступило сообщение о «минировании». Об этом сообщает мэрия города.

По детским садам Дальнего Востока прошла волна сообщений о минировании, в результате пришлось эвакуировать более 11 тысяч детей только лишь в одном Хабаровске.

В Еврейской АО эвакуировали 12 детсадов. Воспитательнице из детского сада №24 стало плохо во время эвакуации. Коллеги вызвали ей скорую помощь, но 73-летняя женщина умерла, передает РИА Новости. Власти города пообещали оказать помощь семье женщины.

Сейчас экспертам предстоит выяснить точную причину смерти женщины. К слову, пока ни один факт минирования на Дальнем Востоке не подтвердился.