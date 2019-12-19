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6:46   19 Декабря 2019
Россия

73-летняя воспитательница детского сада из Биробиджана умерла во время эвакуации

73-летняя воспитательница детского сада из Биробиджана умерла во время эвакуации

73-летняя воспитательница детского сада из Биробиджана умерла во время эвакуации детей после того, как в учреждение поступило сообщение о «минировании». Об этом сообщает мэрия города.

По детским садам Дальнего Востока прошла волна сообщений о минировании, в результате пришлось эвакуировать более 11 тысяч детей только лишь в одном Хабаровске.

В Еврейской АО эвакуировали 12 детсадов. Воспитательнице из детского сада №24 стало плохо во время эвакуации. Коллеги вызвали ей скорую помощь, но 73-летняя женщина умерла, передает РИА Новости. Власти города пообещали оказать помощь семье женщины.

Сейчас экспертам предстоит выяснить точную причину смерти женщины. К слову, пока ни один факт минирования на Дальнем Востоке не подтвердился.

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Автор: Ольга Воскресенская
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