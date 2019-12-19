Более 80 детских садов на Дальнем Востоке эвакуировали из-за сообщений о минировании, передает ТАСС. Эвакуацию провели в учреждениях ЕАО, Приморского и Хабаровского края.

Информацию об угрозах взрыва детские сады получают по электронной почте. Утром в четверг, 19 декабря, в Хабаровском крае эвакуировано почти 11 тысяч дошкольников и более двух тысяч сотрудников детских садов. Детей размещают в соседних школах. Большую часть учреждений уже проверили специалисты, никаких угроз найдено не было.

Кроме того, сообщения о минировании поступили в управление образования администрации Хабаровска, из здания также пришлось вывести всех сотрудников, 80 человек направили в ближайший кинотеатр.

В начале минувшей недели сообщения об угрозах взрыва поступали в школы Владивостока, Биробиджана, Уссурийска, Хабаровска, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре. Ни в одной из школ опасных предметов по результатам проверки не нашли.