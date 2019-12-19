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Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов США

Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов США

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6:10   19 Декабря 2019
Весь мир

Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов США

Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов США

Американский лидер Дональд Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов США. Об этом он заявил перед своими сторонниками в Мичигане.

Трамп назвал демократов, голосовавших за импичмент, бездельниками, и заявил, что они открыто выразили свою ненависть избирателям США

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель? Это безумие», — заявил президент США.

По мнению американского лидера, демократы из Палаты представителей пытаются аннулировать мнение граждан США, которые голосовали на выборах 2016 года за президентство Трампа. Он также заявил, что спикер Палаты Нэнси Пелоси по итогам выборов в 2020 году покинет пост, ее сместят оттуда десятки миллионов американцев, которые придут голосовать.

Трамп также выразил убежденность, что невиновен, поэтому не переживает о дальнейших перспективах.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #трамп #импичмент

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