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0:01   19 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

МИД Украины рассказал, кто хочет присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

МИД Украины рассказал, кто хочет присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания и Польша, а также Европейская комиссия, выразили желание присоединиться к «нормандскому» переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом в среду вечером в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Интерес к участию в «нормандских переговорах», несмотря на их сложность и малую результативность, назовем это правдой, высказывают не только эти страны (США и Великобритания). У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады. У нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия», — заявил глава МИД Украины.

По его словам, все желающие присоединиться к «нормандским» переговорам, изъявляют свой интерес на официальном уровне.

МИД Украины рассказал, кто хочет присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

Напомним, первая за последние три года встреча лидеров «нормандской четверки» – России, Украины, Франции и Германии – прошла 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам переговоров стороны подписали коммюнике, в котором минские соглашения признаны базисом для продолжения работы в данном формате. Также итоговый документ предусматривает разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе к концу марта 2020 года, и призывает стороны конфликта обеспечить соблюдение режима прекращения огня до конца года.

МИД Украины рассказал, кто хочет присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

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Автор: Александр Люблинский
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