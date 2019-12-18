Погода в Москве в среду побила 133-летний температурный рекорд

Абсолютный температурный рекорд для 18 декабря был побит в Москве в среду.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такого теплого 18 декабря в российской столице не было за всю историю наблюдений.

«В Москве побит рекорд 133-летней давности. На базовой метеостанции ВДНХ побит рекорд далекого 1886 года, когда метеорологи зафиксировали +5,3 °С. Сегодня в 20:00 столбики термометров поднялись до +5,4 °С», — приводит слова Тишковца РИА Новости.

Ранее в среду Гидрометцентр сообщил, что аномально теплая температура воздуха в Москве побила рекорд 1956 года.