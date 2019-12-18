Американские сенаторы пригрозили санкциями подрядчику «Северного потока-2»

Двое американских сенаторов-республиканцев Тед Круз (от штата Техас) и Рон Джонсон (от штата Висконсин) направили в среду письмо с угрозами главе швейцарской компании Allseas, которая занимается укладкой труб для газопровода «Северный поток-2», Эдварду Хирема.

Об этом сенатор Круз сообщил в среду на своем сайте. В письме, текст которого приводит Круз, говорится, что, если компания Allseas не перестанет работать над строительством российского газопровода, к ней будут применены «сокрушительные и потенциально роковые» санкции, в результате которых акции компании могут существенно потерять в цене, а сама она утратит финансовую жизнеспособность.

Напомним, накануне во вторник 17 декабря Сенат Конгресса США одобрил оборонный бюджет страны на финансовый 2020 год, который начался 1 октября. Законопроект, в частности, обязывает Белый дом ввести санкции против двух российских газопроводов – «Турецкий поток» и «Северный поток-2».