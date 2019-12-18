МИД ДНР озвучил дату следующей встречи контактной группы по Донбассу в Минске

Контактная группа по Донбассу завершила последнюю встречу в Минске в уходящем году, следующая встреча назначена на 16 января 2020 года.

Об этом в среду вечером сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 16 января 2020 года», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что на данный момент точных списков людей для обмена пленными с украинской стороной нет, но в ходе переговоров стороны проговорили, что все лица, подлежащие обмену должны пройти верификацию в таком формате, когда все участники процесса смогут друг другу доверять.