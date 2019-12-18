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23:02   18 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

МИД ДНР озвучил дату следующей встречи контактной группы по Донбассу в Минске

МИД ДНР озвучил дату следующей встречи контактной группы по Донбассу в Минске

Контактная группа по Донбассу завершила последнюю встречу в Минске в уходящем году, следующая встреча назначена на 16 января 2020 года.

Об этом в среду вечером сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 16 января 2020 года», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что на данный момент точных списков людей для обмена пленными с украинской стороной нет, но в ходе переговоров стороны проговорили, что все лица, подлежащие обмену должны пройти верификацию в таком формате, когда все участники процесса смогут друг другу доверять.

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Автор: Александр Люблинский
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