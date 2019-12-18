Тимошенко пригрозила Украине голодом в случае открытия рынка земли

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в среду, что отмена запрета на торговлю сельскохозяйственными землями может привести Украину к голоду.

Свое мнение на этот счет Юлия Тимошенко высказала в эфире телеканала Newsone.

Новые владельцы плодородной украинской земли, считает Тимошенко, будут использовать ее для добычи полезных ископаемых, что в итоге негативно скажется на экономике страны. По ее словам, если Украина пойдет по пути, предложенному нынешним главой государства Владимиром Зеленским, страна окажется во власти пяти–шести корпораций.

«Я знаю, как Аргентину, Мадагаскар превратили в пустыню после того, как приняли подобные правила и продали корпорациям… Мадагаскар, который принял такой же закон, теперь занимает 26 место в рейтинге по голоду. Аргентина, которая также продала землю, теперь тоже голодает, хотя в стране много плодородной земли», — напомнила лидер «Батькивщины».

Напомним, Верховная рада минувшей осенью приняла в первом чтении законопроект, предполагающий отмену с 1 октября 2020 года действующего моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.