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22:29   18 Декабря 2019
Россия

Один человек погиб и 13 пострадали в Карелии в результате ДТП с автобусом

Один человек погиб и 13 пострадали в Карелии в результате ДТП с автобусом

Авария с участием пассажирского автобуса и автомобиля марки Nissan Almera произошла в среду вечером в Карелии.

О ДТП сообщает региональная ГИБДД, отмечая, что иномарка врезалась в автобус на 708-м километре трассы «Кола». В автобусе в момент столкновения находились 15 пассажиров. Погибший – водитель Nissan Almera. Еще 13 человек пострадали, из них четверо - пассажиры иномарки

«Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 13 человек», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

ДТП, как отмечается, произошло в 16.10 по московскому времени. Причины столкновения на данный момент уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
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