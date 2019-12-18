Две сотни боевиков атаковали позиции САА в провинции Идлиб

Двенадцать военнослужащих сирийских правительственный войск получили ранения в провинции Идлиб в результате нападения боевиков.

Как сообщает в среду вечером российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, нападение на позиции сирийских войск в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур в провинции Идлиб осуществили до двухсот боевиков при поддержке десяти автомобилей, на которых были установлены крупнокалиберные пулеметы.

Также в ЦПВС уточнили, что сирийские военные успешно отразили атаку, ликвидировав при этом троих нападавших.