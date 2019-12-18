Комментируя ситуацию в Черногории, Захарова призвала страну не усугублять раскол церкви

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что вопрос о принятии закона является личным делом страны. Однако дипломат отметила, что законопроект о свободе вероисповедания может серьезно затронуть интересы церкви.

По словам Захаровой, обсуждение и принятие закона является личным делом страны, поэтому Россия решительно против любого вмешательства.

«Если говорить о сути того, что рассматривается, то, как мы понимаем, это может серьезно затронуть интересы Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, в том числе права собственности на религиозные объекты. Если рассматривать именно эту часть, то данная тема уже выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира, сохранения его устоев, которые складывались веками», — объяснила представитель МИД.

Захарова добавила, что российская сторона убеждена, что соблюдать законные права канонических православных церквей необходимо. Она убеждена, что, если не учитывать их мнение и искусственно создавать разобщение, могут наступить серьезные проблемы.

Кроме того, дипломат отметила, что в последнее время западные страны стали слишком политизировать церковную тему. Она пояснила, что именно поэтому комментирует данный вопрос не с точки зрения православия или другой конфессии, а делая акцент на то, «как грубо вмешиваются в религиозные дела представители органов исполнительной и не только власти целого ряда государств».