Шойгу поздравил российских ракетчиков с 60-летием РВСН

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в Москве на торжественном собрании по случаю 60-летия РВСН (Ракетных войск стратегического назначения), заявил, что данный вид войск является передовым, самым могучим и дисциплинированным отрядом нашей армии.

Слова главы ведомства в среду вечером приводятся на сайте Министерства обороны.

«Не так давно социологические службы провели большой опрос. Один из вопросов был примерно такой: «Способны ли Вооружённые Силы России защитить государство?» 86% опрошенных ответили: «Да, уверены, что армия способна защитить страну», — заявил Шойгу, отметив, что этом, конечно, огромная заслуга ракетчиков и поблагодарив их за службу.

Также министр обороны выразил благодарность ученым, конструкторам и руководителям предприятий, создавшим ракетный щит страны.

«Как было написано на многих плакатах: «РВСН — не только щит, но и меч». В ваших руках меч является и щитом. Пока наш меч готов в любую минуту, в любую секунду быть применен, он является щитом. Щитом, который предостерегает всех тех, кто собирается угрожать или угрожает нашей стране», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, ракетный щит останавливает всех потенциальных противников и говорит, что сегодняшние РВСН готовы к применению в любую минуту. При этом Шойгу выразил уверенность в том, что в ближайшие годы ракетные войска России полностью перейдут на новое оружие, так как уже сейчас Минобороны активно занимается перевооружением переоснащением РВСН на всех направлениях.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что РВСН перевооружены на современные виды оружия на 76%. В ближайшие годы мы доведем этот показатель до 90%, я надеюсь, и до 100. Работа в этом направлении идет уверенно и успешно», — добавил министр.

В ходе своего выступления глава оборонного ведомства пожелал ракетчикам спокойных дежурств и мира, чтобы им и последующим поколениям этого вида войск никогда не пришла команда применить это грозное оружие, доверенное им страной. Именно от уверенности в способности нашей армии и РВСН защитить нашу страну, уберечь ее от разнообразных врагов и угроз, зависит, по словам Шойгу то, как будет жить и развиваться Россия.

Также министр обратился к семьям стратегических ракетчиков, поблагодарив их за терпение и за то, что создают условия, в которых наши защитники могут спокойно нести службу. Шойгу отметил, что часто приезжает в дивизии РВСН и видит, в каких условиях ракетчики живут, растят детей, а также служат Родине верой и правдой.

Отдельную благодарность министр выразил ветеранам РВСН, за все, что удалось создать за минувшие 60 лет.

«За то, что было сохранено и построено. За тех, кто был обучен за все это время. За то, что вы сумели не только сохранить, но и передать весь свой опыт, несмотря на сложные, тяжёлые времена, через которые прошла наша страна. Огромное вам за это спасибо», — подчеркнул министр.

В заключение министр сообщил, что президент России Владимир Путин объявил благодарность личному составу РВСН за заслуги в укреплении обороноспособности и обеспечении безопасности государства.