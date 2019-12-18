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21:15   18 Декабря 2019
Россия

Комитет сената США одобрил пакет новых санкций против России

Комитет сената США одобрил пакет новых санкций против России

Комитет сената США по международным отношениям принял широкий пакет санкций против России, известный как «адские санкции». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя комитета Хуана Пэхона в среду, 18 декабря.

Теперь документ должен одобрить весь Сенат. Один из авторов инициативы — республиканец Линдси Грэм. Впервые он представил документ в августе 2018 года. В частности, законопроект обязывает американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против долговых обязательств российского правительства.

В поддержку инициативы выступили 17 сенаторов, против — пять. Некоторые крупные американские организации также выступают против законопроекта. Они опасаются, что пакет новых антироссийских санкций может нанести им ущерб.

Ранее сенат конгресса США поддержал пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #санкции

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