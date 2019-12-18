Комитет сената США одобрил пакет новых санкций против России

Комитет сената США по международным отношениям принял широкий пакет санкций против России, известный как «адские санкции». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя комитета Хуана Пэхона в среду, 18 декабря.

Теперь документ должен одобрить весь Сенат. Один из авторов инициативы — республиканец Линдси Грэм. Впервые он представил документ в августе 2018 года. В частности, законопроект обязывает американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против долговых обязательств российского правительства.

В поддержку инициативы выступили 17 сенаторов, против — пять. Некоторые крупные американские организации также выступают против законопроекта. Они опасаются, что пакет новых антироссийских санкций может нанести им ущерб.

Ранее сенат конгресса США поддержал пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».