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21:50   18 Декабря 2019
Россия

На 50 тысяч рублей оштрафовали пьяного петербуржца, который полез под юбку к стюардессе

На 50 тысяч рублей оштрафовали пьяного петербуржца, который полез под юбку к стюардессе

Мужчина устроил пьяный дебош на борту самолета авиакомпании Qatar Airways, ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сообщается, что уже к моменту посадки мужчина был заметно пьян, выпивать он продолжил и в полете. Когда пассажир уже знатно напился, стюардессы отказались подавать ему напитки. Это раздосадовало ненасытного мужчину, он стал разгуливать по салону и добрался до юбки одной из бортпроводниц.

«Против воли он провел своей ногой по внутренней поверхности бедер последней, подняв ей юбку, тем самым совершил оскорбляющие честь и достоинство указанных лиц действия», — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Неугомонный пассажир раскаялся в своем неподобающем поведении и публично извинился. Он выплатил штраф в размере 50 тысяч рублей и перевел 3 тысячи рублей в калининградскую больницу для лечения детей, больных онкологией.

 

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Автор: Галина Кандинская
#самолет #происшествие

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