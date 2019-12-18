Пятилетняя россиянка попала в рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Журнал Forbes составил ежегодный список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. В тройке лидеров оказалась пятилетняя россиянка из Краснодарского края Анастасия Радзинская. Суммарный доход от всех ее каналов в 2019 году составил 18 миллионов долларов.

Ее аудитория насчитывает 107 миллионов подписчиков. Самые популярные каналы юной блогерши — Like Nastya Vlog (42,3 миллиона подписчиков) и Like Nastya (15,2 миллиона подписчиков).

В общей сложности видео Радзинской посмотрели 42 миллиарда раз. С ее каналами сотрудничают крупные компании, производящие игрушки и еду.

Первое место в рейтинге занял автор блога Ryan ToysReview, восьмилетний Райан Каджи. YouTube-канал ежегодно приносит ему 26 миллионов долларов. На второй строчке расположился блог пятерых друзей Dude Perfect, которые выполняют рюки. За год они зарабатывают 20 миллионов долларов.

В список Forbesт акже вошли YouTube-каналы Rhett and Link, jeffreestar, Preston, PewDiePie, Markiplier, DanTDM и VanossGaming.