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20:29   18 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Верховная рада Украины отменила выдачу дипломов государственного образца

Верховная рада Украины отменила выдачу дипломов государственного образца

Верховная рада Украины отменила выдачу дипломов государственного образца. Автором законопроекта стал глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По мнению Сергея Бабака, диплом государственного образца является советским пережитком, поэтому их необходимо отменить. Также автор идеи уверен, что каждый такой диплом имеет практически одинаковый вес, но сейчас каждый украинский вуз имеет свой уровень и качество обучения, что можно отразить в дипломе. За отмену выдачи дипломов гособразца проголосовал 321 парламентарий из 226 необходимых.

Теперь образовательные программы будет аккредитовывать Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, а также независимые украинские или иностранные агентства, передает Минобрнауки Украины. После аккредитации каждый вуз сможет выдавать выпускникам свои дипломы в произвольной форме.

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Автор: Ольга Воскресенская
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