Польша ждет от России предложение продлить транзит газа по «Ямалу»

Немногим ранее власти Польши заявили, что страна не намерена продлевать договор с «Газпромом», действие которого истекает в 2022 году.

Глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Возняк в своем интервью изданием «Ежедневная польская газета» высказался, что ждет от России предложения о продлении контракта с Польшей. Он также отметил, что Россия, несмотря на все старания компании, за два года так и не заговорила о продлении контракта транзита газа.

«Мы готовы к возможной остановке транзита», — заявил он.

Возняк также подчеркнул, что польская сторона ожидает предложения о продлении контракта и подписании нового межправительственного соглашения.

«С 1993 года было подписано уже несколько десятков дополнительных соглашений к ямальскому контракту и межправительственному соглашению. Пока ни один из них не был выгоден Польше», — добавил он.

Польские власти заявили, что не намерены продлевать контракт с «Газпромом», который истекает в 2022 году, который принес бы стране около 10 миллиардов кубометров газа в год. В Варшаве сделали заявление о том, что нашли способ отказаться от российского газа.

Среди альтернатив российскому газу у страны есть возможность заключить сделку о поставках из США или Катара. еще один вариант — строительство газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с норвежским шельфом через Данию.