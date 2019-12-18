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21:26   18 Декабря 2019
Политика

Польша ждет от России предложение продлить транзит газа по «Ямалу»

Польша ждет от России предложение продлить транзит газа по «Ямалу»

Немногим ранее власти Польши заявили, что страна не намерена продлевать договор с «Газпромом», действие которого истекает в 2022 году.

Глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Возняк в своем интервью изданием «Ежедневная польская газета» высказался, что ждет от России предложения о продлении контракта с Польшей. Он также отметил, что Россия, несмотря на все старания компании, за два года так и не заговорила о продлении контракта транзита газа.

«Мы готовы к возможной остановке транзита», — заявил он.

Возняк также подчеркнул, что польская сторона ожидает предложения о продлении контракта и подписании нового межправительственного соглашения.

«С 1993 года было подписано уже несколько десятков дополнительных соглашений к ямальскому контракту и межправительственному соглашению. Пока ни один из них не был выгоден Польше», — добавил он.

Польские власти заявили, что не намерены продлевать контракт с «Газпромом», который истекает в 2022 году, который принес бы стране около 10 миллиардов кубометров газа в год. В Варшаве сделали заявление о том, что нашли способ отказаться от российского газа.

Среди альтернатив российскому газу у страны есть возможность заключить сделку о поставках из США или Катара. еще один вариант — строительство газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с норвежским шельфом через Данию.

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Автор: Галина
#россия #польша #газ

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