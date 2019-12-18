Подруга Навального срежиссировала «увольнение врачей Росгвардией» в Москве

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, подруга Алексея Навального, устроила очередной скандал. Она заявила, что врачей гинекологического отделения столичной Городской клинической больницы № 1 заставляют уволиться по собственному желанию, а на тех, кто не соглашается, намерены давить силами Росгвардии, которая приехала в больницу.

Васильева отправилась «защищать медиков» и выложила ролик из коридоров медучереждения, где действительно ходят силовики. Она также заявила, что власти Москвы хотят отобрать у больницы историческое здание — особняк 1909 года постройки, и отдать под элитный жилой комплекс, уволив врачей.

Прямо сейчас самый настоящий рейдерский захват 2 филиала городской клинической онкологической больницы в Москве- врачей принуждают к увольнению без каких-либо документов. Я приехала в больницу защищать медиков, главный врач вызвал Росгвардию и полицию. pic.twitter.com/kltxp13Wji — Anastasia Vasilyeva (@DrAnastasy) 18 декабря 2019 г.

Оппозиционные СМИ с радостью подхватили эти данные, пишет ФАН. В больницу приехал глава Минздрава Москвы Анатолий Хрипун. Позже московский Депздрав объяснил, что корпуса 1979 и 1909 года постройки признаны непригодными для использования под клинику. Их закрыли на капитальную реконструкцию, а большая часть зданий и так была закрыта.

Никого увольнять также не собираются: 16 медиков из 62 получат работу в других подразделениях больницы, остальным предложили места в других учреждениях. Но Васильева не удовлетворилась этим объяснением.

Вскоре она заявила, что якобы одному из врачей больницы даже предложили два миллиона за то, чтобы он уволился сам. Многим эта информация показалась неправдоподобной. При этом якобы отказавшийся от денег источник Васильевой не назвал себя и тех, кто предложил взятку. Хотя огласка и была изначальной целью «Альянса врачей», отмечает ФАН.

Издание пишет, что Васильева не стала репостить другое видео из больницы, на котором она грубо разговаривает с врачами, не слушает их вопросы и возражения. Подруга Навального не скрывает, что ее интересуют лишь люди из «Альянса врачей» и их интересы.

Остальным она хамски заявляла, что разговаривает не с ними, потому что не знает их. Запись опубликовал Telegram-канал «Остапа несло».

Что касается Росгвардии, то позже выяснилось, что наряд приехал по тревоге. Кнопку вызова нажал охранник по просьбе неизвестного. По данным источника в больнице, его уволили. Сами врачи предполагают, что вызвать силовиков попросил кто-то из сопровождающих Васильевой.

Васильева и «Альянс врачей» вновь уцепились за неизбежный в случае закрытия на долгий срок больницы шум — никому не нравится менять не по своей воле привычный уклад жизни и работу. На этом основании был срежиссирован скандал с целью поставить в неловкое положение руководство больницы и Депздрав Москвы.

Без вызова Росгвардии картинка на видео не была бы такой эффектной, да и инфоповода бы не получилось, резюмирует ФАН.