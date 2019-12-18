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20:11   18 Декабря 2019
Россия

Медведев пообщался по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом

Медведев пообщался по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев пообщался по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Как сообщает пресс-служба кабинета министров РФ, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области энергетики.

Отмечается, что Медведев и Румас также обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Российский и белорусский премьер-министры договорились о том, что будут продолжать контакты на вышеназванные темы.

В пресс-службе российского кабмина отметили, что инициатором переговоров выступил Минск.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #белоруссия #румас

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