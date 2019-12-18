Медведев пообщался по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев пообщался по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Как сообщает пресс-служба кабинета министров РФ, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области энергетики.
Отмечается, что Медведев и Румас также обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Российский и белорусский премьер-министры договорились о том, что будут продолжать контакты на вышеназванные темы.
В пресс-службе российского кабмина отметили, что инициатором переговоров выступил Минск.